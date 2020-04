Wielertoerist sterft onder wielen van tractor, meefietsende vriend ongedeerd Hans Verbeke

07 april 2020

11u04 124

Langs de Oude Iepersestraat, vlakbij de Vijfwegen, in Dadizele is dinsdagvoormiddag een wielertoerist om het leven gekomen bij een ongeval. De man fietste samen met een vriend toen ze ingehaald werden door een tractor. Het slachtoffer probeerde uit te wijken, belandde naast het asfalt en verloor zijn evenwicht. Hij kwam onder de aanhangwagen terecht en stierf ter plaatse. Zijn vriend bleef ongedeerd. De tractorbestuurder was erg onder de indruk van het ongeval.

Later meer.