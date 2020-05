Wielertoerist (53) met hulp van buurtbewoners gereanimeerd in Moorslede LSI

09 mei 2020

18u39

Bron: LSI 16 Moorslede In de Slypsstraat in Moorslede is zaterdagnamiddag een 53-jarige wielertoerist uit Roeselare met succes gereanimeerd. Buurtbewoners schoten ter hulp toen de man naast zijn fietsende kompaan neer viel.

Rond 16.15 uur was de man uit Roeselare met een vriend zij aan zij aan het fietsen. Op een licht hellende strook van Slypskapelle richting centrum van Moorslede werd hij plots onwel en viel op zijn medefietser neer. Een buurman zag het gebeuren en verwittigde buurvrouw Brigitte Maene omdat hij wist dat ze verpleegster was. Ook een andere buurman met een medische opleiding schoot ter hulp. “We startten met de reanimatie”, vertelt Brigitte. “De eerste minuten zijn in zo’n geval heel belangrijk. Samen bleven we reanimeren tot de ambulance en MUG ter plaatse waren. Mensen in nood helpen, daar zijn we voor opgeleid. Het was dan maar normaal dat ik hielp.” In stabiele toestand kon het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden.