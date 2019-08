Waterlek op druk kruispunt vrij snel hersteld Erik De Block Alexander Haezebrouck

15u58 1 Moorslede Op het druk kruispunt Dadizeelsestraat-Iepersestraat in Moorslede was er vrijdagmorgen een waterlek ter hoogte van het trottoir langs een nieuw flatgebouw. Dankzij de snelle tussenkomst van personeel van De Watergroep kon het lek vrij snel worden gedicht. Niemand van de omwonenden zat zonder water.

In de loop van de namiddag vertrokken de twee arbeiders van De Watergroep nadat alle signalisatie werd verwijderd. Er was in de Dadizeelsestraat tijdelijk éénrichtingsverkeer.

Dat het probleem zo snel werd opgelost, was alvast goed nieuws voor Stefan Lievens. Aan de overkant baat hij sedert drie maanden café ’t Kadaster uit. “Vrijdagvoormiddag is het hier nooit open en gelukkig ondervond ik geen last van dat waterlek”, zegt Stefan Lievens. “Het herstel is redelijk vlot verlopen. Personeel van De Watergroep kon het zelf oplossen. Maar goed dat we geen last hebben want het weekend staat voor de deur.”

Stefan baat ’t Kadaster samen met Jeroen Pinket uit. Ze kochten het handelspand dat vroeger zaal Vroeger en Nu heette. Stefan was op Moorsledeplaats veertien jaar uitbater van het verdwenen jeugdhuis De Ponie.