Vrouw (41) riskeert celstraf voor stelen iPhones voor maar liefst 15.000 euro Alexander Haezebrouck

07 oktober 2019

21u13 0 Moorslede Een 41-jarige vrouw uit Moorslede moest zich maandagmorgen op de rechtbank verantwoorden voor het stelen van iPhones voor maar liefst 15.000 euro. “Ze verkocht die iPhones daarna voor de helft van de prijs”, zei het openbaar ministerie.

J. M. (41) uit Moorslede had een goeie vriendin die werkte in de Orange winkel in Kuurne. Daar kwam ze vaak over de vloer en ging daar ook naar het toilet. “Om naar het toilet te gaan, passeerde ze het magazijn waar de voorraad gsm’s liggen”, zei het openbaar ministerie. Daar ging de dame telkens ermee vandoor met splinternieuwe iPhones om die aan de helft van de prijs door te verkopen. “Ik heb wel iPhones verkocht, maar het was mijn vriendin die er werkte die de gsm’s stal”, verdedigde J.M. zich. “Ik verkocht die gsm’s op vraag van haar.” J. M. riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 2008 euro. Vonnis o p21 oktober.