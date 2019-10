Vraag voor wegmarkeringen voorrang van rechts Erik De Block

04 oktober 2019

15u28 0 Moorslede Fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA) vroeg op de gemeenteraad in Moorslede om in Dadizele betere markeringen van de voorrang van rechts te voorzien.

“In Moorslede zijn aan de voorrang van rechts heel wat markeringen op het wegdek”, aldus Veerle. “Enkele voorbeelden zijn de Pater Lievensstraat, Stadendreve, Zuidstraat en Passendaalsestraat. In Dadizele is dat jammer genoeg nergens het geval. Dit zou nochtans ook bijdragen tot een veiliger verkeer. Daarbij denk ik aan het kruispunt Azalealaan-Ridder Janlaan en Azalealaan-Rozenlaan, twee straten waar veel te snel wordt gereden. Er staan daar inderdaad borden, maar wegmarkeringen op deze en andere punten in Dadizele zouden daar zeker niet overbodig zijn.”

“Zo’n wegmarkeringen zijn volgens de wegcode niet geldig”, reageert schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK). “Het heeft bijvoorbeeld ook geen zin om zo’n wegmarkering te voorzien in de Azalealaan want in de toekomst kent die straat een heraanleg.”