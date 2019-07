Voorzitter jeugdbestuur VK Dadizele is overleden Erik De Block

23 juli 2019

17u19 0 Moorslede Eersteprovincialer VK Dadizele is in diepe rouw door het overlijden van Danny Dedeurwaerder (61), de voorzitter van het jeugdbestuur. Hij was de echtgenoot van gewezen schepen Rita Leenknecht (Groep a).

Danny Dedeurwaarder is na een strijd tegen een slepende ziekte zondag overleden in het AZ Delta Roeselare. Hij was de vader van drie kinderen Lies, Nele en Thijs. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen.

VK Dadizele verliest alvast een trouw bestuurslid. Danny Dedeurwaerder was ook lid van wielertoeristenclub Daiseltrappers. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Dadizele op zaterdag 27 juli om 10 uur.