Voorwaardelijke celstraf voor stelen van iPhones AHK

21 oktober 2019

16u45 0 Moorslede Een 41-jarige vrouw uit Moorslede moest zich maandagmorgen op de rechtbank verantwoorden voor het stelen van iPhones voor maar liefst 15.000 euro. “Ze verkocht die iPhones daarna voor de helft van de prijs”, zei het openbaar ministerie.

J. D. (41) uit Moorslede had een goeie vriendin die werkte in de Tiger Experience-winkel in Kuurne. Daar kwam ze vaak over de vloer. Als je er naar het toilet gaat, passeer je in de winkel ook het magazijn waar de voorraad gsm’s ligt. Dat wist de dame. Zo kon ze na elk ‘toiletbezoek’ met splinternieuwe iPhones aan de haal gaan, om die aan de helft van de prijs door te verkopen. “Ik heb wel vijf iPhones verkocht, maar het was mijn vriendin die er werkte die de gsm’s stal”, verdedigde J. D. zich tijdens de pleidooien. Ze zei ook dat ze die gsm’s verkocht op vraag van haar vriendin. De rechter geloofde de 41-jarige vrouw niet en veroordeelde haar toch, ook voor de diefstallen. Naast de voorwaardelijke celstraf moet J. D. ook nog een geldboete van 2.000 euro betalen waarvan 1.000 euro effectief. Aan de nv Tiger Experience moet ze een schadevergoeding van 11.633,83 euro betalen.