Vinkeniers mogen opnieuw proefzettingen organiseren Erik De Block

15 mei 2020

18u31 0 Moorslede Goed nieuws voor de vinkeniers. In overleg met de gouverneur zet burgemeester Ward Vergote (Visie) uit Moorslede het licht op groen om onder bepaalde voorwaarden proefzettingen te organiseren. “Op vraag van schepen Geert Vanthuyne nam ik contact op met de gouverneur”, zegt de burgemeester. “De vinkeniers kunnen hun geliefkoosde hobby weer uitoefenen.”

Schepen Geert Vanthuyne (Visie) is voorzitter van vinkenmaatschappij De Vrije Vinkeniers. “Toen ik woensdag hoorde dat de Nationale Veiligheidsraad toelating gaf om buiten te sporten in een groep van maximum twintig man, nam ik contact op met enkele parlementairen van Open Vld”, vertelt hij. “Maandagmorgen organiseren we in de Drogenbroodstraat een proefzetting. Er is dus geen competitie gemoeid. Net zoals een gewone vinkenzetting duurt het een uur. We laten maximum twintig vogels toe. Het kan alleen in clubverband. We vragen vooraf in te schrijven. We doen maandagmorgen een loting. Nummer 20 vertrekt eerst naar zijn plaats. Nadien volgt de rest per nummer. Zo lopen we allemaal in dezelfde richting en kruisen we elkaar niet”, legt Vanthuyne uit.

“Het is een grote opluchting dat een proefzetting wordt toegelaten. Door het coronavirus hebben we drie vinkenzettingen moeten schrappen. We voorzien alle nodige maatregelen. We zitten op 2,4 meter van elkaar. Dat er een vinkenzetting op een maandagmorgen is, is niet opmerkelijk. De meeste vinkeniers zijn gepensioneerden. Elke dag is er in normale omstandigheden in de provincie wel ergens ’s morgens of ’s avonds een competitie.”