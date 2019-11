Vijf jaar cel voor man (52) die terecht stond voor verkrachting en betasten dochter, stiefdochters en vriendinnen zoon AHK

20 november 2019

16u07 0 Moorslede Een 52-jarige man uit Moorslede is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor de verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van vier minderjarige meisjes. Eén stiefdochter zegt dat hij haar zeker 20 keer verkrachtte in de auto. Volgens de man waren het allemaal verzinsels, maar daar geloofde de rechter niets van.

Maar liefst acht jonge vrouwen en meisjes vertelden dat ze door Mario H. betast of verkracht zijn geweest toen ze nog minderjarig waren. Bij vier daarvan acht de rechter dat nu ook bewezen. De slachtoffers waren jonge meisjes waaronder zijn eigen dochter, stiefdochters en vriendinnen van zijn zoon. De feiten kwamen aan het licht toen één van hen alles had opgeschreven in een brief en dat aan een begeleider gaf. In die brief schreef ze dat haar stiefvader haar onder haar kledij had betast nadat ze met hem in de zetel lag. Naden bleek dat zij lang niet het enige slachtoffer was. “Een stiefdochter verklaart dat ze in een periode van vier jaar zeker zo’n 20 keer verkracht is geweest door de man van toen ze 12 jaar oud was. Ze moest telkens meegaan naar zijn stamcafé van waar de man dan stomdronken vertrok. In de auto werd ze dan verkracht.” Mario H. nam de meisjes ook geregeld mee in zijn auto om hen te leren autorijden. Dan moesten ze op zijn schoot zitten. Terwijl de meisjes aan het sturen waren, betastte hij hen onder hun kledij. “Een keer blinddoekte hij ook één van de slachtoffers en moest ze zogezegd van een koek en mayonaise proeven. Nadien duidde ze in een boekje aan dat ze dacht dat ze de penis van de man had moeten proeven.” De man zit ondertussen zo’n zes maanden in de cel en bleef de feiten ook tijdens het proces ontkennen. “Ik heb hoogstens eens aan hun borsten gezeten tijdens het autorijden”, zei de man tegen de rechter. “Toen bleek dat ze dat niet leuk vonden, ben ik meteen gestopt. Al de rest zijn leugens. Ze hebben dit volgens mij gedaan omdat ze van me af wilden. Mijn eigen zoon heeft nog gezegd dat hij me wel in de gevangenis zou krijgen, wel het is hem gelukt.” Van de zogenaamde verzinsels geloofde de rechter helemaal niets. Naast de gevangenisstraf van vijf jaar is de man ook voor 20 jaar zijn burgerrechten kwijt. Hij mag ook 20 jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.