Vier verdachten opgepakt voor inbraken in bestelwagens LSI

16 december 2019

21u19

Bron: LSI 20 Moorslede In Moorslede zijn zondagnacht vier mannen opgepakt die verdacht worden van inbraken in bestelwagens.

Alerte buurtbewoners uit de Kouterweg merkten rond 1 uur op dat vier mannen werkmateriaal tussen twee voertuigen aan het overladen waren. Toen de verdachten met een wagen vertrokken en een tweede wagen achterlieten, trok een buurtbewoner op pad. Hij merkte op dat de achtergelaten wagen Franse nummerplaten had en verwittigde de politie.

Enkele patrouilles snelden ter plaatse. In de koffer van het voertuig vonden de agenten inbrekers- en werkmateriaal. De politie stelde zich strategisch op en zag hoe een tijdje later de vier verdachten terugkeerden om de tweede wagen op te halen. Ze konden de vier ter plaatse oppakken. Parket en onderzoeksrechter moeten beslissen of ze zullen aangehouden worden.

Verder onderzoek moet duidelijk maken of ze ook verantwoordelijk zijn voor andere inbraken in bestelwagens in de regio. Zulke diefstallen zijn al maanden een plaag waar vooral zelfstandige aannemers het slachtoffer van worden.