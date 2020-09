Vergunning voor bedrijf in grondwerken is vernietigd,

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) krijgt vier maanden tijd om een nieuwe beslissing te nemen Erik De Block

27 september 2020

17u20 0 Moorslede De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor een uitbreiding van de bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D’Hondt uit de Gentsestraat in Moorslede vernietigd. De omwonenden van wijk De Koekuit haalden dus voorlopig hun slag thuis. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) krijgt vier maanden tijd om een nieuwe beslissing te nemen.

Het nieuw schepencollege gaf over de aanvraag een voorwaardelijk gunstig advies, het vorig een ongunstig. De deputatie leverde uiteindelijk in november 2018 een omgevingsvergunning voor de uitbreiding af. Tijdens het openbaar onderzoek werden negentien bezwaarschriften ingediend. De indieners vrezen vooral voor geur-, stof- en geluidshinder, hinder door trillingen en een toename van zwaar verkeer. Buurtbewoners gingen bij het Departement Omgeving (Vlaanderen).in beroep tegen de beslissing van de deputatie. In dat dossier ligt de bevoegdheid bij de deputatie en niet bij de gemeente.

Op die plaats was vroeger een meubelfabriek gevestigd. Bij de stopzetting van die fabriek werd de oppervlakte verdeeld in vijf loten. De bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D’Hondt kocht één lot en gebruikt dat voor de opslag en het zeven van grond en steenpuin. In 2017 kocht de firma nog drie loten en wenst haar activiteiten uit te breiden. Deryckere-D’Hondt is met haar jarenlange ervaring een gevestigde waarde in de sector van grondwerken en afbraakwerken.

De aangevraagde activiteiten voldoen volgens de firma ten allen tijde ruimschoots aan de geldende geluidsnormen. “De breekactiviteiten worden voorzien binnen in een nieuw te bouwen loods”, zo staat het te lezen in de motivatie van de firma. “De stabilisé-centrale is voorzien op een nieuw te creëren binnenplaats, omgeven door gebouwen. Deze opstelling is het resultaat van uitgebreide geluidsstudies uitgevoerd door een erkend deskundige.”

Doorslaggevend voor de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dat de aanvraag niet strookt met de bestemming van het gewestplan en dat dergelijk bedrijf van klasse 1 daar niet thuishoort. “Dit is precies ook de reden waarom het schepencollege in de vorige legislatuur en een aantal adviesorganen destijds een negatief advies gaven”, reageert gewezen schepen Ward Gillis (PRO).

Het dossier zorgt al een paar jaar voor veel politieke beroering en tumult tijdens de gemeenteraad. De buurtbewoners lieten zwarte vlaggen wapperen en er stond een bord met de duidelijke boodschap ‘Laat de Koekuit een milieuvriendelijke buurt zijn.”