Veel schade voor wat kleingeld: dief breekt offerblokken in basiliek van Dadizele open met slijpschijf LSI/DBEW

06 juli 2020

11u41

Bron: LSI/DBEW 0 Moorslede In de basiliek van Dadizele is zondagnacht ingebroken. De dief rukte de offerblokken uit de muur en brak ze met een slijpschijf open. Hij richtte heel wat schade aan voor een minimale buit. “Een nieuwe domper na een moeilijke periode”, zucht priester André Mostrey.

Het is niet de eerst keer dat offerblokdieven het in de basiliek van het bedevaartsoord op het kleingeld gemunt hebben. Meestal gaan de dieven met een lijmstok te werk. “Maar deze keer ging de dief driester te werk”, zegt André Mostrey. “Op de camerabeelden zien we een lichtbundel van een zaklamp. De dader raakte met een koevoet binnen langs een achterdeur en ging daarna in de basiliek aan de slag met zijn slijpschijf. De buit is beperkt, want elke dag worden de offerblokken geledigd. De schade is echter wel groot. De dader ging bruut te werk en beschadigde ook het houtwerk. Een nieuwe domper nadat we tijdens de Meimaand Mariamaand al alle groepsbezoeken moesten afgelasten door het coronavirus.”

In de offerblokken komt kleingeld terecht van bezoekers die een kaars willen branden. Zo kun je in de basiliek ook een kaars branden van de Heilige Corona, de patroonheilige van de epidemieën.