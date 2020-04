Vandaal opgepakt na spoor van vernieling in Moorslede en Slypskapelle LSI/DBEW

30 april 2020

12u31

Bron: LSI/DBEW 0 Moorslede In Slypskapelle en Moorslede is woensdagnacht in verschillende voertuigen ingebroken of schade aangebracht. Dankzij een snelle reactie kon de politie een verdachte vatten. De man kampt met psychische problemen en was eerder al betrokken bij een incident met een mes in warenhuis Spar in Dadizele (Moorslede).

Eén slachtoffer stelde donderdagochtend vast dat de twee zijruiten vooraan haar wagen waren verbrijzeld. Het voertuig stond op de hoek van de Waterstraat en de Hovingstraat geparkeerd. De politie stelde een proces-verbaal op. In de loop van de voormiddag volgden nog meldingen van vandalisme en inbraken uit de Strobomestraat en Dadizelehoekstraat. Dankzij een snelle reactie van de politie kon al tijdens de voormiddag een verdachte opgepakt worden. De man kampt met psychische problemen en werd naar een psychiatrisch ziekenhuis overgebracht. Daar belandde hij halfweg januari ook al, nadat hij na een aankoop in de Spar in de Ledegemstraat in Dadizele met een aardappelmesje zichzelf verwondde, glas op de grond gooide en begon te roepen en te tieren.