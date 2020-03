Van nostalgie gesproken... Dadipark keert deze zomer terug voor een maand: “Net als pastoor Deweer destijds willen we mensen entertainen” Veel plezier van zaterdag 27 juni tot en met dinsdag 21 juli Erik De Block

05 maart 2020

16u50 0 Moorslede Deze zomer komen er gedurende een maand op het terrein van het voormalig Dadipark allerlei speeltuigen om de nostalgie van destijds op te roepen. Zeventig jaar geleden ging het Dadipark open. Dat gebeurde onder impuls van pastoor Gaston Deweer. Nu werd de vzw Heeren Deweer opgericht.

Dadipark sloot in 2002 definitief de deuren. Het park werd inmiddels gesloopt en de gronden liggen er braak bij. Het is wellicht nog enkele jaren wachten op een definitieve invulling. Het dossier is een stappenplan, in overleg met de eigenaars van de gronden, de provincie en de gemeente Moorslede.

Het pop-up Dadipark zal open zijn van zaterdag 27 juni tot en met dinsdag 21 juli. Voorzitter Giovanni Maes, ondervoorzitter Peter Ingelbeen, secretaris David Dewyn en penningmeester Stijn Dewulf vormen het bestuur van de vzw Heeren Deweer. Ze groeiden allemaal op in het bedevaartsoord Dadizele. “Gaston Deweer had als pastoor een duidelijke missie en een visie over het bezielen en entertainen van de gelovigen die naar de basiliek kwamen”, zeggen de initiatiefnemers. “Daarom creëerde hij in de jaren ’50 met het Dadipark een toeristische meerwaarde in het centrum van Dadizele. De talrijke bedevaarders of dagjestoeristen konden er dagelijks terecht voor bezinning en speelplezier.”

“De Heeren Deweer zijn te categoriseren onder ‘de volgelingen van de pastoor Deweer’ op het vlak van ondernemerschap en het samenbrengen van mensen. In hetzelfde motto schuilt ook het rijke potentieel om de gemeente te accentueren op een belevende manier voor zowel dorpelingen als dagjestoeristen. Onze achtergrond in de entertainmentwereld kan hier zeker toe bijdragen.”

Er komen zelfgemaakte speeltuigen met veel hout.

We voorzien ook niet-alledaagse springkastelen. Giovanni Maes, voorzitter van vzw De Heeren Deweer

De glijbaan, het spiegelpaleis, het piratenschip, reuzengrote schommels, de grote houten loopbrug, het houten indianendorp en nog zoveel meer waren de pronkstukken van het verdwenen icoon. De initiatiefnemers zijn op zoek naar sponsors en zaten ondertussen ook al aan tafel met het schepencollege van Moorslede. “Er komen zelfgemaakte speeltuigen met veel hout”, legt Giovanni Maes uit. “We voorzien ook niet-alledaagse springkastelen. Bedoeling van al die attracties is dat de gebruikers zoveel mogelijk zelf gaan moeten duwen, trekken en lopen.”

Er zal een tentoonstelling zijn, er komt een uitbating van een terras, er worden optredens voorzien en er komt ook een outdoor ledscherm van ongeveer acht vierkante meter groot. Wie een opmerkelijke anekdote heeft over het Dadipark kan die sturen naar heerendeweer@gmail.com.