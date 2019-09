Urbain Claerbout (103) is de oudste inwoner van Moorslede, jeugdvriendin Bertha Defever (102) viert mee Erik De Block

10 september 2019

Urbain Claerbout (103) is de oudste inwoner van Moorslede. Sedert februari dit jaar verblijft hij in het woon- en zorgcentrum Maria Middelares in de Pater Lievensstraat. Hij is afkomstig uit Sint-Katharina, een gehucht op de grens met Kuurne, Lendelede en Heule. Zijn vader was een veehandelaar en Urbain hielp thuis met de koeien. Hij was gehuwd met Maria Delheye. Ze was zeven jaar jonger dan Urbain en is in 2013 overleden nadat ze een jaar eerder hun briljanten huwelijksjubileum hadden gevierd. Urbain bleef nog zes jaar alleen wonen.

Aanvankelijk woonden Urbain en Maria in Sint-Katharina. In 1953 verhuisden ze naar de Dadizeelsestraat op de Waterdam in Moorslede. De kranige eeuweling heeft drie zonen en een dochter.

Naar aanleiding van zijn verjaardag werd Urbain Claerbout in aanwezigheid van zijn familie gehuldigd door het gemeentebestuur, directie en personeel van Maria Middelares. Daar verblijft ook zijn jeugdvriendin Bertha Defever (102). Beiden woonden vroeger in dezelfde straat.