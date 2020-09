Twintiger voor rechter na vuistslag aan trainer tijdens voetbalwedstrijd: “Schandalig dat zoiets op een voetbalveld gebeurt” LSI

07 september 2020

14u55

Bron: LSI 0 Moorslede Een vuistslag tijdens een wedstrijd in het liefhebbersverbond tussen Olympic Comines en FC Beitem bracht maandag een 29-jarige speler van Olympic voor de rechter in Kortrijk. De Fransman betaalde al 11.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer uit Roeselare.

Op 7 januari 2017 liep de wedstrijd op het veld van FC Beitem in Moorslede volledig uit de hand. Na een fout van een speler die aan de aandacht van de scheidsrechter was ontsnapt, gingen de poppen aan het dansen. De trainer-secretaris van FC Beitem Bart Declercq (39) uit Roeselare wond zich op, maar kreeg prompt een rake vuistslag van Stephane M. (29) uit Armentières, het nummer 9 van Olympic Comines, te verwerken. “Gelukkig waren mijn oogkas en neus niet gebroken maar mijn sinussen bleken wel gescheurd”, aldus Bart Declercq. “Vandaag heb ik nog altijd een sterk verminderde geurzin. Eigenlijk schandalig dat zoiets op een voetbalveld kan gebeuren én dat het zo lang moet duren vooraleer de schade geregeld wordt. Pas in augustus ontving ik de schadevergoeding, 3,5 jaar na het incident. Dit voorval was voor onze ploeg ook dé reden om de VLVB-competitie te verlaten en naar de Cup Regio Mid West te verhuizen. Olympic Comines wilden we als tegenstander nooit meer treffen.” De terreinen in Moorslede verlieten ze ook voor het veld van Olympic Ledegem.

De vuistslag leverde Stephane M. ruim drie jaar later een dagvaarding voor de correctionele rechtbank in Kortrijk op. De openbare aanklager eiste een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar of een werkstraf van 80 uren. M. heeft de Franse nationaliteit, maar is in Komen actief als postbode. Hij vroeg de rechter geen straf uit te spreken. Hij betaalde al 11.000 euro schadevergoeding om zijn goede wil te tonen. Voetballen doet hij niet meer. Uitspraak op 28 september.