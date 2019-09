Tweeling Louise en Juliette vanaf maandag in Tik Tak, ouders kijken er al naar uit: “Uitzending kregen we vooraf niet te zien, het is dus superspannend” Erik De Block Valentijn Dumoulein

13 september 2019

19u05 2 Moorslede De tweeling Louise en Juliette is nog maar twintig maanden oud en komt vanaf maandag op televisie in een nieuwe reeks van Tik Tak. Hun ouders Geert Seys en Melissa Deliaert (beiden 29) uit Dadizele zijn uiteraard bijzonder trots. Ruim 3.000 ouders schreven hun kinderen in. Uiteindelijk bleken er veertig over. Toen op 1 april de telefoon rinkelde en Ketnet het goede nieuws meldde, dacht de mama aan een aprilgrap…

Geert Seys en zijn vriendin Melissa Deliaert zijn beiden verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Ze werken er op de geriatrie. Melissa is afkomstig uit Gent, Geert uit het naburige Ter Hand (Geluwe). “Tik Tak is voor heel veel mensen pure nostalgie en dat is bij ons niet anders”, vertelt Melissa. “We toonden Louise en Juliette al de afleveringen uit onze kindertijd via YouTube en daar genoten ze duidelijk van. Net daarom leek het ons leuk om hen in te schrijven. Tik Tak is voor ons pure nostalgie uit de jaren tachtig. Als kleuter moesten we dan na Tik Tak gaan slapen.” (lacht)

Oproep

“Over de nieuwe serie had ik een oproep gelezen op de sociale media Facebook. Het indienen van de kandidaturen moest met een ouderwetse brief naar de VRT. Daarin stelde ik mijn kindjes voor als een energieke en vrolijke tweeling die gek is op bananen.” Halfweg april vonden bij de VRT aan de Reyerslaan in Brussel de opnames plaats. “We hadden voldoende speelgoed, eten en drinken mee, want men had ons verteld dat de opnames heel de dag zouden duren”, aldus Melissa. “Onze dochters moesten in dezelfde outfit in felle kleuren zijn. Het was alvast een fantastische ervaring. Eerlijk gezegd, een dag eerder had ik nooit gedacht dat het zou lukken. Louise en Juliette vonden het leuk. Tik Tak is voor de kindjes rustgevend.”

Hele week

Maandag om 9 uur vindt op Ketnet Junior de grote première plaats. “Gelukkig moeten we dan beiden niet werken”, vertelt de mama. “De uitzending kregen we vooraf niet te zien. Het is dus superspannend. Ook voor onze familie, vrienden en collega’s. En natuurlijk ook voor de onthaalmoeder in ’t Kadeetje op Ter Hand in Geluwe.” De tweeling is dus maandagmorgen te zien en die uitzending wordt dan heel de week herhaald. “Ondertussen kregen we van Ketnet het nieuws dat Louise en Juliette ook in de uitzending van maandag 30 september komen.”