Twee tv-toestellen gepikt: derde inbraak in jaar tijd bij VK Dadizele VHS/DBEW

27 mei 2020

15u56 0 Moorslede Het houdt niet op bij VK Dadizele. Voor de derde keer in een jaar tijd werd er ingebroken in de kantine van de club. Dit keer verdwenen twee tv-toestellen.

De feiten dateren van de nacht van maandag op dinsdag. Via de voorraadkamer drongen de daders de kantine binnen. De daders saboteerden de bewakingscamera die na de vorige inbraken was geïnstalleerd. Daarna demonteerden ze twee tv-toestellen die worden gebruikt om publiciteit te projecteren tijdens de openingsuren. De inbraak kwam aan het licht toen de verantwoordelijken van de club een melding kregen dat er iets fout was met de bewakingscamera. Anders dan de vorige keren, hadden de inbrekers dit keer geen belangstelling voor de wisselautomaat in de kantine.