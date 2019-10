Trio riskeert tot 20 maanden voor cannabisplantage, drugshandel en steekpartij AHK

09 oktober 2019

17u16 0 Moorslede Drie jongemannen uit Moorslede riskeren tot twintig maanden cel voor een cannabisplantage, drugshandel en een steekpartij. De zaak kwam aan het licht toen beklaagde Bryan V. zijn medebeklaagde Stijn S. (22) neerstak met een mes.

Het trio hing al een tijdje aan elkaar om drugs te kopen en te verkopen. Toen ze op 31 maart 2018 frieten gingen eten in het appartement van Bryan V. liep het mis. Stijn S. (22) vroeg hem om zijn geleende honderd euro terug te geven. Daarna sloegen de stoppen bij de jongeman door en zwaaide hij met een mes in het rond. Hij stak uiteindelijk Stijn S. neer. Het slachtoffer werd door de derde beklaagde naar het ziekenhuis geholpen. “Bryan belde de politie om te zeggen dat hij ruzie had gehad met Stijn en hij schrik had dat hij zou terugkeren met een bende”, zei het openbaar ministerie. “Van die uitleg bleek niets te kloppen, want de politie vond Stijn in het ziekenhuis.”

Daarna volgden huiszoekingen bij de beklaagden en kwam de drugshandel aan het licht. Bij Bryan V. werd een plantage met vijftien cannabisplanten, cannabis, cocaïne en geld gevonden. Ook bij de anderen werd drugs gevonden. In totaal vraagt het parket een verbeurdverklaring van 63.000 euro vermogenswinst. Vonnis op 6 november.