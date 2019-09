Tractor met aalkar laat oliespoor achter LSI

31 augustus 2019

10u20

Bron: LSI

Moorslede In Dadizele en Ledegem heeft een tractor met aalkar zaterdagochtend een oliespoor van een kilometer achtergelaten.

Het spoor strekte zich uit van de Wevelgem- en Menenstraat in Ledegem via de Kasteelstraat tot in de Kortrijksestraat in Dadizele. Daar kon de tractor uiteindelijk halt houden. De olie zorgde op het wegdek voor een gladde en gevaarlijke situatie. Het spoor bevond zich op de route van de wielertoeristenrit van Hoekskes Kermis vanuit Sint-Eloois-Vijve, waardoor heel wat fietsers er moesten passeren. Die werden aangemaand extra voorzichtig te zijn. De brandweer ruimde het spoor op met detergent.