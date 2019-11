Tot 18 maanden effectief voor cannabisplantage, drugshandel en steekpartij Alexander Haezebrouck

06 november 2019

12u26 0 Moorslede Drie mannen uit Moorslede zijn veroordeeld voor een cannabisplantage van vijftien plantjes, drugshandel en een steekpartij. De zwaarste straf is voor Bryan V., hij kreeg achttien maanden effectief. De zaak kwam aan het licht nadat Bryan V. medebeklaagde Stijn S. (22) een messteek had toegebracht.

Het trio hing al enige tijd aan elkaar om drugs te kopen en te verkopen. Toen ze op 31 maart 2018 frieten gingen eten in het appartement van Bryan V. liep het mis. Stijn S. (22) vroeg hem zijn geleende honderd euro terug te geven. Daarna sloegen de stoppen bij Bryan door en zwierde hij met een mes in het rond. Hij stak Stijn S. uiteindelijk ook neer. Het slachtoffer werd door de derde beklaagde naar het ziekenhuis gebracht.

Daarop volgden huiszoekingen bij de beklaagden en kwam de drugshandel aan het licht. Bij Bryan V. werd een plantage van vijftien planten gevonden, cannabis, cocaïne en geld. Ook bij de anderen werd drugs gevonden. Bryan V. is nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf en een boete van zestienduizend euro; Stijn S. werd veroordeeld tot een opschorting van straf. Hij is schuldig verklaard, maar krijgt geen straf. Hij moet wel enkele jaren strikte voorwaarden naleven en moet op korte termijn vast werk vinden. De derde beklaagde is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur, een boete van zestienduizend euro, waarvan tweeduizend euro effectief en een verbeurdverklaring van vijftienduizend euro vermogenswinst.