Tiental varkens zakt door stalvloer: brandweer snelt te hulp VHS

20 juli 2020

17u31 0 Moorslede Langs de Tuimelarestraat in Moorslede zijn maandagnamiddag op het varkensbedrijf van Freddy Talpe (59) een tiental varkens door een stalvloer gezakt.

De brandweer werd iets voor 15 uur gevraagd om de varkenskweker uit de nood te helpen. Een tiental dieren waren in de aalput beland. Om het karwei makkelijker te maken, pompte de man zo vlug hij kon een deel van de inhoud van de aalput over in een mestkar. Op die manier stegen de overlevingskansen van de varkens en kon de brandweer ietwat comfortabeler werken. Het kostte de spuitgasten niettemin heel wat tijd om de dieren weer op het droge te krijgen. Nadien wachtte de brandweerlui een deugddoende douche.