Tiende opvolger van N-VA komt in de gemeenteraad Erik De Block

13 september 2019

16u01 0 Moorslede Aäron Pattyn legde donderdagavond de eed af als nieuw gemeenteraadslid in Moorslede. Hij behoort tot de oppositiepartij N-VA die drie zetels telt. Nicolas Verlinde nam ontslag wegens verhuis naar Roeselare.

Opmerkelijk is alvast dat men Aäron Pattyn de tiende (!) opvolger van N-VA in de gemeenteraad komt. Met fractieleider Veerle Demeulenaere en Gert-Jan Hovaere zetelen al twee plaatsvervangers. Alle andere opvolgers deden afstand van hun mandaat.

Aäron Pattyn (25) uit Slypskapelle woont samen met zijn vriendin Ulrike Debels. Hij is beroepshalve planmedewerker en zelfstandig softwareontwikkelaar. Aäron was vroeger hoofdleider van jeugdbeweging Flapuit. “Het lokale verenigingsleven, veiligheid, jeugd en jonge gezinnen zijn mijn aandachtspunten”, vertelt hij. “Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat we een politiek voeren die dicht bij de mensen staat en met gezond verstand. Daarom ben ik erg blij dat ik deze kans krijg en die zal ik ook met beide handen grijpen.’’

Nicolas Verlinde (N-VA) zetelde ruim 6 jaar in de gemeenteraad en zat donderdag in het publiek. Gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) dankte hem voor die jaren als gemeenteraadslid. Nicolas Verlinde gaat de geschiedenis in als het jongste verkozen raadslid ooit in Moorslede. Hij was pas 19 jaar toen hij de eed mocht afleggen.