Tentoonstelling over de gewezen jongensschool,

wapenschild van gewezen school in de Ketenstraat één van de veilige blikvangers naast de vele klasfoto’s Erik De Block

30 oktober 2019

15u24 0 Moorslede De heemkundige kring Dadingisila organiseert dit weekend in het gemeentelijk domein ‘t Torreke in Dadizele een tentoonstelling over de gewezen jongensschool. “Naast de traditionele klasfoto’s, waarvan de oudste met meester Jan D’Halleweyn uit 1891 dateert, zijn ook beelden van de oude en recentere jongensschool te zien”, aldus voorzitter Daisy Decoene.

“Evenals plannen, rapporten, tekeningen en nog veel meer. Dank aan al wie materiaal heeft bezorgd. Speciale dank aan de persoon die ons oude registers met namen, verslagboekjes, brieven, straffen en foto’s uit de nalatenschap van zijn vader ter beschikking stelde.”

De eerste echte jongensschool was in de Kleppestraat. Het was een gemeenteschool die aanvankelijk succes kende, maar door de schoolstrijd tussen liberalen en katholieken werd al vlug in 1879 een nieuwe vrije school in de huidige Ketenstraat gebouwd. “Met de financiële hulp van de kasteelvrouw, prinses Léonie de Croix”, aldus Daisy Decoene. “Als dank voor de schenking van de grond, kreeg ze in de gevel van de school een wapenschild dat bij de afbraak in november en december 1999 in het bezit van onze heemkundige kring kwam. Wij mochten het op onze kosten laten wegnemen en bijhouden. De zware steen zal op de tentoonstelling te zien zijn. Waar vroeger de school stond, bevinden zich nu de nieuwe kamers van het woon- en zorgcentrum Maria’s Rustoord.”

“De school in de Kleppestraat moest bij gebrek aan leerlingen dertien jaar na de opening al sluiten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de school in de Ketenstraat zwaar beschadigd. Na de heropbouw bleek de school al snel te klein. In afwachting werden er barakken geplaatst. Omdat er in de Ledegemstraat een stuk grond lag groot genoeg voor een nieuwe jongensschool, besliste de gemeente daar een nieuwbouw te voorzien. De jongensschool fusioneerde in 1997 met de meisjesschool en het is ook daar dat onze opzoekingen stopten.”

De tentoonstelling is open op vrijdag 1 november van 14 tot 17 uur, zaterdag 2 november van 14 tot 18 uur, zondag 3 november van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Leden betalen twee euro, niet-leden 4 euro.