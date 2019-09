Te snel tijdens de rally Omloop van Vlaanderen VHS

09 september 2019

Bijna één op vijf. Zoveel automobilisten reden afgelopen weekend te snel tijdens de rally Omloop van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Arro Ieper, die ongeveer 12.000 voertuigen controleerde, onder meer in de omgeving van de shakedown in Slypskapelle. Net geen 19 procent hield zich niet aan de snelheidsbeperking. Vier automobilisten moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren, 21 anderen komen in aanmerking voor een intrekking in de toekomst. 62 van de geflitste bestuurders waren deelnemers van de rally. De politie noteerde hoge snelheden - tot 111 kilometer/uur in de zone 50.

Alcoholmisbruik valt mee

De alcoholzondaars waren dit keer serieus in de minderheid. Van de 206 gecontroleerde automobilisten bleken er maar twee licht boven hun theewater. Zij moesten hun wagen drie uur aan de kant laten staan. De politie stelde nog een vijftigtal andere inbreuken vast, onder meer op gordeldracht, defecte lichten en ongeoorloofd gsm-gebruik.