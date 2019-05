Taxichauffeur aangevallen na discussie over de prijs VHS

21 mei 2019

15u55 3 Moorslede Ronny C. (51) uit Kortrijk riskeert tien maanden cel omdat hij een taxichauffeur heeft aangevallen. C. was het niet eens over de prijs van de rit die hij wou maken. De taxichauffeur was een tijdje arbeidsongeschiktheid.

De taxichauffeur kreeg op 14 oktober 2018 een telefoontje van de uitbater van café Ons Huis in Dadizele om twee mensen naar Oostende te brengen. Toen de man het duo vertelde wat de rit zou kosten, begonnen ze te discussiëren. Ronny C. uit Kortrijk stelde zich bijzonder agressief op en ging de taxichauffeur te lijf. Het slachtoffer raakte gewond en kon een tijdje niet werken. Zijn advocaat vraagt tweeduizend euro schadevergoeding en de aanstelling van een deskundige. Die moet de morele schade bepalen.

Het openbaar ministerie was niet mals voor C., die op het moment van de feiten vrij was onder voorwaarden. “Een van de voorwaarden was geen strafbare feiten te plegen. Ook zijn uitgebreid strafregister pleit niet in zijn voordeel.” Vonnis op 3 juni.