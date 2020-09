Sven De Rechter (VK Dadizele) was zes jaar prof bij SV Roeselare: “Fantastisch om van je hobby je beroep te kunnen maken” Philippe Bourez

10 september 2020

14u24 0 Moorslede Sven De Rechter (28) verdedigde een zestal jaar de kleuren van SV Roeselare, maar ruilde enkele jaren geleden het profvoetbal voor een combinatie werk, gezin en voetbal op een lager niveau. Sedert enkele maanden voetbalt de spits bij eersteprovincialer VK Dadizele.

De in Rumbeke woonachtige Sven De Rechter doet zelf het verhaal van zijn voetbalcarrière. “Ik speelde tot en met de beloften bij de jeugd van Club Brugge. Vervolgens trok ik naar Schiervelde waar ik zes seizoenen lang als profvoetballer door het leven ging. Die zes jaar bij SV Roeselare in de toenmalige tweede klasse waren topjaren, want als jong voetballertje had ik al altijd van gedroomd om prof te worden. Sergi Serebrennikov en Franky van der Elst waren in die periode mijn trainers. Het was fantastisch om van je hobby ook je beroep te kunnen maken. Na SV Roeselare besloot ik een stapje achteruit te zetten omdat ik het voetbal wilde combineren met mijn werk en met mijn gezin. Ik werk bij interimbureau AGO en ben sales-consultant in het kantoor van Waregem. Intussen was het gezin ook wat aan uitbreiding toe. Er lopen nu al twee kindjes ten huize De Rechter rond.”

Van Roeselare naar Winkel

Na SV Roeselare speelde De Rechter nog enkele jaren in de nationale reeksen en nu is hij aan zijn tweede campagne in eerste provinciale begonnen. “Van SV Roeselare trok ik naar Winkel en daarna volgden Knokke en Harelbeke. Vorig jaar koos ik dan resoluut voor het provinciale voetbal zodat ik nog wat meer tijd kon vrijmaken voor het gezin. Ik maakte vorig seizoen met Whit Star Lauwe kennis met eerste provinciale en was aangenaam verrast van het niveau. Ploegen als bijvoorbeeld Oostkamp speelden heel knap voetbal en tegen dergelijke teams vond je echt dat voetbalplezier nog terug. We hadden bij White Star ook een toffe spelersgroep. In het tussenseizoen maakte ik de overstap naar Dadizele. De resultaten van mijn nieuw team vielen vorig seizoen wat tegen zodat het bestuur een degelijke inspanning deed om met een goede mix van ervaren en jonge spelers uit te pakken. We zullen straks met gezonde ambities aan de startlijn verschijnen.”