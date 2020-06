Stuntelige inbraakpoging in bankkantoor mislukt dankzij alerte buurtbewoner Hans Verbeke

24 juni 2020

12u03 0 Moorslede Twee boeven hebben dinsdagavond geprobeerd in te breken in het Crelan-bankkantoor van gemeenteraadslid Ward Gillis (PRO). Ze konden het gebouw binnendringen, maar raakten dankzij een alerte buurtbewoner niet in het bankkantoor.

De inbrekers sloegen toe rond 23 uur in de Kleppestraat in Dadizele, aan het kruispunt met de Ledegemstraat. “Ons kantoor maakt deel uit van een appartementsgebouw”, zegt de communicatiedienst op de hoofdzetel van Crelan. “De verdachten raakten via de achterkant binnen in het gebouw. In het kantoor zijn ze echter niet binnen geraakt omdat een alerte buur alarm heeft geslagen.” De buur had lawaai gehoord, vond dat vreemd en snapte dat er iets aan de hand was.

Slot niet kunnen forceren

De politie snelde ter plaatse, maar de verdachten waren al gaan lopen. Via het buurtinformatienetwerk werd hun signalement verspreid. De eerste dader is een man van het Noord-Afrikaans type. Hij is 1,90 meter groot, slank en ongeveer 25 jaar. De man heeft een baard en droeg een rode trui. De tweede dader is een blanke man van ongeveer 1,70 meter groot. Ook hij is slank. De man droeg een blauwe pet of trui. Het buurtinformatienetwerk vraagt alert te zijn voor de twee verdachten. Wie hen opmerkt, neemt best contact op met de politie.