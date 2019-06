Stijn De Jaeghere in onze provincie aan eerste demo toe, volgend jaar in Spanje op EK acrobatie vliegen:

“het is absoluut niet gevaarlijk” Erik De Block

28 juni 2019

11u30 4 Moorslede Eén van de blikvangers dit weekend tijdens de tweejaarlijkse fly-in op het historisch vliegveld in Moorsele is Stijn De Jaeghere. Hij bereidt zich volop voor op het EK acrobatie vliegen, volgend jaar in Spanje. Stijn (38) groeide op in Dadizele en woont nu in Wondelgem. Op de vijfde editie van de fly-in begint hij aan zijn nieuw seizoen. “De fly-in wordt voor mij bijna een ‘thuismatch’”, lacht Stijn. “Het is trouwens de eerste keer dat ik een demo in West-Vlaanderen doe.”

De organisatoren zijn uitermate tevreden met de komst van piloot Stijn De Jaeghere. “De enige in België gebaseerde Extra 330SC, het meest performante acro toestel ter wereld, zal tijdens ons evenement een spectaculaire demonstratie geven”, klinkt het. Dat staat op het programma zaterdag om 16 uur en zondag om 15.40 uur. “Ik zal daar opstijgen en ook landen, met tussendoor een demonstratie van acht minuten”, aldus Stijn. “Iedereen kan ook terecht aan onze promostand.”

Stijn begon ruim tien jaar geleden in Wevelgem met zijn opleiding tot piloot. Hij wou vliegen, maar ging verder dan de meesten en focuste zich op kunstvliegen of aerobatics. Deze spectaculaire sport is zonder meer de kunst van de precisie. Stijn is zaakvoerder van zijn eigen thuisverplegingsbedrijf. Zijn drukke beroepsactiviteit combineert hij met de vele trainingen om het als aerobatics-piloot te maken. “We werken met een team van drieëntwintig verpleegkundigen en ik ga ook zelf nog bij de patiënten thuis”, vertelt Stijn.

Twintig jaar lang vocht Stijn een verbeten strijd tegen zijn overgewicht. Onder professionele begeleiding resulteerde zijn eindeloze motivatie en wilskracht in een fysieke transformatie. Stijn slaagde erin om zijn lichaamsgewicht van 170 kilo te halveren naar 85 kilo. Dat gebeurde met sporten maar ook een gastric bypass, een medische ingreep.

En of het kunstvliegen dan niet gevaarlijk is? “Helemaal niet”, benadrukt Stijn. “Voor het publiek ziet het er heel spectaculair uit maar het is absoluut niet gevaarlijk. Het is samen met mijn trainer allemaal uitgemeten en berekend. De veiligheid is primordiaal. Ik weet perfect hoeveel omwentelingen ik doe. Trouwens, ik ben al zes maanden bezig met de voorbereidingen op het nieuw seizoen. Er staan de komende weken meetings en airshows in eigen land, Frankrijk, Polen en Griekenland op het programma.”

Stijn De Jaeghere behoort in zijn discipline ondertussen tot de top. Op het Frans kampioenschap legde hij vorig jaar beslag op de tweede plaats. “Dat is toch wel een referentie want het ging om een ongelooflijk hoog niveau”, benadrukt Stijn. “De Franse piloten zijn echt wel toppers.”

Stijn De Jaeghere groeide op in Dadizele waar zijn ouders wonen. Vader Luc was lang geleden voorzitter van volleybalclub Doskom Moorslede. Stijn heeft een politiek verleden. Zo was hij bestuurslid van Open Vld Moorslede en nam in zowel 2006 als 2012 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Moorslede. Telkens als kandidaat op de lijst van het kartel Visie met huidig burgemeester Ward Vergote als lijsttrekker.