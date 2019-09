Stelende Georgiërs blijven in cel maar ontkennen LSI

17 september 2019

19u23

Bron: LSI 0 Moorslede De vier Georgiërs die op 10 september op de parking van warenhuis Aldi in de Stationsstraat in Moorslede opgepakt konden worden na enkele winkeldiefstallen blijven een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper dinsdag.

Het viertal probeerde voor de diefstal in Aldi al winkeldiefstallen te plegen in Wervik en Ieper bij de winkels Bel&Bo en Tom&Co. Hun vluchtauto, een grijsgroene Renault Mégane, werd daar opgemerkt. Een getuige kon een deel van de nummerplaat noteren. Het signalement werd verspreid naar alle politiepatrouilles maar ook naar het Buurtinformatienetwerk. Een lid van het BIN dat de boodschap ontvangen had, zag wat later de vluchtauto op de parking van de Aldiwinkel in Moorslede staan. De politie kon het viertal daar inrekenen. Ze ontkennen diefstallen te hebben gepleegd en vinden dat belastende camerabeelden niet alles zeggen.