Stefan Blommaert geeft donderdagavond lezing over China Erik De Block

30 september 2020

16u36 0 Moorslede In GC Den Ommeganck in Dadizele verzorgt VRT-journalist Stefan Blommaert donderdagavond om acht uur een lezing over China. Het gaat om een organisatie van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds, in samenwerking met de heemkundige kring Dadingisila.

China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws: overnames, investeringen, infrastructuurwerken, Chinese vestigingen overal in de wereld. Research en ontwikkeling in eigen land. Schone energie, strijd tegen klimaatverandering, toerisme. China drukt zijn stempel op de wereldeconomie, maar ook op cultureel en politiek vlak. Het land wil af van de grote Amerikaanse invloed en zijn eigen positie versterken. Van democratisering is echter geen sprake, integendeel, de almacht van de communistische partij is onder XI Jinping alleen maar sterker geworden.

Stefan Blommaert, correspondent in Beijing tussen 2012 en 2015, komt er vanuit zijn ervaring alles over vertellen. Leden betalen vijf euro, niet-leden zeven euro.