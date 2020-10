Schroothandelaar blijft in cel voor cocaïnesmokkel, trucker voorwaardelijk vrijgelaten Siebe De Voogt

13 oktober 2020

15u14 0 Moorslede Een 55-jarige schroothandelaar uit Moorslede blijft twee maanden langer in de cel voor de Een 55-jarige schroothandelaar uit Moorslede blijft twee maanden langer in de cel voor de invoer van bijna 700 kilo cocaïne . Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Een 58-jarige vrachtwagenchauffeur, die werkte voor M.S., werd wel voorwaardelijk vrijgelaten.

Moorsledenaar M.S. (55) vloog op zondag 21 juni in de cel. Speurders hielden hem al sinds half februari in de gaten, nadat ze in een container in de Antwerpse haven bijna 700 kilo cocaïne hadden aangetroffen tussen een lading mangaanerts uit Brazilië. Ze plaatsten in de container een volgsysteem, waardoor ze zijn route konden nagaan. Na maanden van observaties en telefonieonderzoek pakten de speurders kort voor de zomer ook een vrachtwagenchauffeur op.

De 58-jarige man uit het Ieperse leerde M.S. naar eigen zeggen kennen op café en zou 50.000 euro ontvangen als hij de bewuste container ging ophalen in de haven van Antwerpen en zou afzetten op het afgesproken adres. De man beschikt nog over een blanco strafblad en werd dinsdagmorgen dan ook voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer. De aanhouding van zijn opdrachtgever werd wél met twee maanden verlengd.