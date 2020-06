Schepen van Dierenwelzijn ligt in ziekenhuis na tik van koe LSI/DBEW

31 mei 2020

14u18

Bron: LSI/DBEW 15 Moorslede Schepen van Landbouw en Dierenwelzijn Geert Vanthuyne (61) uit Slypskapelle bij Moorslede ligt in het ziekenhuis met een gebarsten heup. Hij kreeg in de weide van zijn landbouwbedrijf een stamp van een zieke koe.

Geert merkte zaterdagnamiddag dat een van zijn koeien in de weide er niet te best aan toe was. Mogelijk had het dier zich verslikt bij het eten van enkele oude bieten die in de weide waren gevoerd. Geert contacteerde de veearts om de koe te laten onderzoeken. In afwachting wou hij het dier alvast uit de weide halen. Zijn zoon vergezelde hem om andere koeien, maar ook de stier op afstand te houden.

Plots kreeg Geert een stamp van de zieke koe en viel op de grond. Hij kon niet meer bewegen en moest met een ziekenwagen naar het ziekenhuis afgevoerd worden. “Een barst in de heup en een hersenschudding”, maakte echtgenote Marleen zaterdag de balans op. “Zondag wordt hij geopereerd. Daarna volgen wellicht nog vijf dagen in het ziekenhuis en de revalidatie. Gelukkig was de zoon erbij om de andere dieren weg te houden en de hulpdiensten te bellen.” Door zijn ziekenhuisopname moet Geert als voorzitter van vinkenmaatschappij De Vrije Vinkeniers ook verstek geven voor de geplande vinkenzetting op pinkstermaandag.

De zieke koe overleefde het voorval niet. Enkele minuten na de stamp viel ze dood in de weide neer.