Restaurant ViaVia moet naam noodgedwongen veranderen naar ViaVida CDR

18 augustus 2019

Amper enkele dagen na de opening van hun gloednieuwe restaurant ViaVia moeten Niki Corveleijn en Arne Reynaert hun zaak langs de Ledegemstraat herdopen. “De opening op donderdag was een overdonderend succes, maar om een inbreuk tegen naamregistratie te vermijden zijn we genoodzaakt om onze naam aan te passen”, vertelt het koppel. “De vele positieve reacties sterken ons om niet bij de pakken te blijven zitten.” Voortaan gaat het restaurant dat ondergebracht is in een voormalige dokterswoning door het leven als ViaVida. “ViaVida staat voor hetzelfde verhaal: onze wereldse gerechten en verhalen delen via mensen. Het leven brengt ons steeds op verrassende plaatsen om nieuwe dingen te ontdekken en op het bord van onze klanten te toveren.” Om ViaVida zo snel mogelijk ingang te doen vinden, lanceerde het koppel ook een naamactie op Facebook waarbij ze vragen om hun boodschap omtrent de nieuwe naam zoveel mogelijk te delen.