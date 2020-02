Renovatie oud-gemeentehuis Dadizele kost 1,5 miljoen euro Erik De Block

21 februari 2020

16u32 0 Moorslede De renovatie van het oud-gemeentehuis in Dadizele zal anderhalf miljoen euro kosten. Burgemeester Ward Vergote (Visie) hoopt dat de renovatie nog voor de grote vakantie kan beginnen.

Vaste gebruikers van het oud-gemeentehuis zijn heemkundige kring Dadingisila, muziekacademie STAP, het Warm Dorp (OCMW) en de lokale politie. Dadingisila kreeg ondertussen al tijdelijk een ander onderkomen. Na de renovatie zal het oud-gemeentehuis ook meer gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, ontvangsten, huwelijken.

Fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) vroeg of de politie in het lokaal blijft. “Die ruimte is redelijk groot voor één persoon, dus dat moeten we nog even bekijken”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie). “Eventueel gebruiken we die als vergaderzaal. Persoonlijk vind ik gemeentelijk domein ’t Torreke een betere locatie voor de politie. Daar zou de politie meer zichtbaar zijn.”

Op 9 april vindt de openbare aanbesteding plaats en worden de prijsoffertes van de aannemers bekeken. “We hopen een maand later de werken te kunnen toewijzen en ik hoop dat die voor het verlof kan starten.”

Het energiezuinig maken van het gemeentelijk patrimonium is voor het gemeentebestuur een van de prioriteiten in deze legislatuur. In dat kader diende de gemeente een subsidiedossier in bij de provincie. Samen met de architect werd gezocht naar energiezuinige en klimaatvriendelijke oplossingen. De provincie kende een subsidie van 100.000 euro goed.