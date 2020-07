Relikwie met pluk haar van paus Johannes Paulus II met vertraging onthuld Erik De Block

01 juli 2020

20u13 0 Moorslede In de basiliek van Dadizele werd woensdagavond een nieuw altaar ingehuldigd met daarop een relikwie met een pluk haar van paus Johannes Paulus II (1920-2005). Het Vaticaan heeft de relikwie aan de basiliek geschonken. De relikwiehouder komt uit Polen en staat op een glazen schrijn op het altaar. Kunstenaar Koen Deleu maakte een nieuw groot retabel, een drieluik op het altaar.

Tijdens de plechtigheid in de grote basiliek waren meer dan honderd mensen van de partij. Een aantal droeg een mondmasker. Er waren ook Polen, landgenoten van de paus, aanwezig. Priester André Monstrey, die in september afscheid neemt, las een brief van bisschop Lode Aerts voor. “Het relikwie zal een stimulans zijn voor de verering van de heilige paus Johannes Paulus II. Dit geschenk uit Rome krijgt een mooie plaats en wordt een belangrijke vorm van geloofsverdieping.”

De kapel met het altaar staat rechts van het grote, centrale altaar. Wie naar het bedevaartsoord komt, zal er onder andere intenties kunnen neerschrijven. Om het allemaal financieel rond te krijgen, kon initiatiefnemer Wim Vangheluwe rekenen op 120 milde sponsors. Niet alleen heel wat geestelijken, zoals priesters, paters en zusters, maar ook politici, zoals Hendrik Bogaert (CD&V) en Gerolf Annemans (Vlaams Belang). Vangheluwe bestelde de relikwiehouder in Krakau. Aanvankelijk stond de feestelijke inhuldiging gepland voor eind april, op de vooravond van Meimaand Mariamaand. Door het coronavirus viel dat echter in het water.