Reisbubbel fleurt je staycation op met coronaproof dagtrips in je eigen bubbel Charlotte Degezelle

15 juni 2020

06u46 6 Moorslede Ook reisleiders zien door de coronacrisis hun agenda leeglopen. Maar om toch een euro te kunnen verdienen, en iedereen die z’n vakantieplannen in het water ziet vallen toch een leuke zomer te bezorgen, bundelen zelfstandige reisleiders Lieve Kindt uit Moorslede, Gullegemnaar Regi Chambaere, Ludovik Dornez uit Oostvleteren en Wervikenaar Wouter Feys de krachten. Met het concept ‘Reisbubbel’ willen ze deze zomer groepen in hun eigen bubbel mee op stap te nemen door Vlaanderen – en indien toegelaten – ook net over de grens.

Regi Chambaere, Ludovik Dornez, Wouter Feys en Lieve Kindt hebben allen een jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen, maar door de coronacrisis zien zij heel wat opdrachten verloren gaan. “De grenzen gaan midden juni dan wel weer open, maar het is nog maar de vraag of het ‘massatoerisme’ zal worden toegelaten”, zegt Regi Chambaere. “Momenteel mogen in Frankrijk en Spanje geen groepen van meer dan twintig op bezoek. In het Verenigd Koninkrijk moeten reizigers vanaf 8 juni eerst 2 weken in quarantaine vooraleer bezoeken te mogen doen. Dat is voor het autocartoerisme niet haalbaar.” “Het publiek van de autocarsector is sowieso al het oudere publiek. En net deze groep vormt de grootste risicogroep,” vult Wouter Feys aan. “Heel wat mensen zijn niet zo happig om in een autocar te gaan zitten om een week lang met een groep van veertig onbekenden op te trekken. En het is, ondanks de reeds aangekondigde versoepelingen omtrent het toerisme, trouwens ook nog niet zeker dat autocarreizen zullen mogen doorgaan deze zomer.”

Toerisme na corona?

Maar ook de verdere toekomst is voor het viertal nog een groot vraagteken. “We weten niet hoe het toerisme er na corona zal uitzien. Het is momenteel nog een beetje koffiedik kijken. Veel zal afhangen van hoe snel mensen de draad weer oppikken en in hoeverre het financiële plaatje van elk gezin het toelaat want reizen zullen wellicht ook een pak duurder worden de komende maanden en jaren”, beseft Lieve. “Goedkoop vliegen lijkt verleden tijd, en ook de autocarreis zal duurder uitvallen. Alle maatregelen die deze bedrijven nu moeten nemen om aan de eisen van de diverse overheden te voldoen, zullen uiteindelijk ook aan de klant worden doorgerekend. Dat is de logica zelve.”

Staycation

De reisleiders tonen zich echter bovenal creatief en veerkrachtig. Nu de staycation voor heel wat mensen de norm wordt deze zomer, willen ze hen de kans geven te voet, per fiets, met de huifkar, per auto … om met hun eigen bubbel op begeleide uitstap te gaan in eigen of naburige streek. Dit via hun project Reisbubbel. “De bedoeling is om mensen de kans te geven een streek of plaats te ontdekken met iemand die naast de gekende informatie ook tal van sappige anekdotes, straffe verhalen en interessante faits-divers weet te brengen. Dit met hun eigen bubbel van familie en/of goede vrienden. Enkel de reisleider is een buitenstaander, maar wij nemen alle mogelijke maatregelen om zo coronaproof mogelijk te werken.”

Op http:// www.reisbubbel.be staan een aantal voorbeelden van mogelijke uitstappen, maar het is de bedoeling dat elke uitstap op maat van de eigen bubbel wordt uitgewerkt. Er wordt dus rekening gehouden met de samenstelling van de groep, de interesses, het transport en uiteraard ook het budget. “Wij vragen als reisleider 150 euro voor een halve en 180 euro voor een volledige dag. Dat lijkt misschien veel, maar je krijgt er als groep ook heel veel voor terug”, besluit Ludovik Dornez.