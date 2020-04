Recyclagepark dicht na brand in container: tientallen burgers weer naar huis met hun afval VHS

25 april 2020

15u36 0 Moorslede Wie zaterdagnamiddag van plan was om eindelijk dat tuinafval en nog andere spullen naar het recyclagepark te brengen, was er aan voor de moeite. Toen brand ontstond in een container met grof afval, werd het park prompt gesloten.

Het was rond 13.30 uur toen de parkwachters alarm sloegen en de brandweer naar de Briekhoekstraat snelde. Op het recyclagepark was namelijk brand ontstaan in een container met grof afval. Allicht gebeurde dat door zelfontbranding. Dikke rookwolken ontsnapten uit de container. De brandweer bluste eerst in een kleine opening onderaan de achterzijde van de container. Daarna werden de deuren geopend. De container was tot de nok gevuld. Om zeker te zijn dat er geen heropflakkering mogelijk was, moest de hele inhoud naar buiten worden getrokken. Die klus nam nogal wat tijd in beslag. Om de brandweer toe te laten haar werk in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, mocht niemand nog het containerpark op. Al snel leidde dat tot een file van wachtende automobilisten. Er zat voor al die mensen niks anders op dan met hun afval terug te keren naar huis.