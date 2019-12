Rallysprint van Moorslede krijgt een nieuwe invulling Erik De Block

29 december 2019

11u28 0 Moorslede Autoclub Dadizele kiest volgend jaar niet langer voor een Rallysprint. Het bestuur onder leiding van voorzitter Marc Maesen gaat op zondag 22 maart voor de eerste editie van een Short Rally in Moorslede. Met meer kilometers en dus meer spektakel.

Het is de bedoeling dat er twee klassementsproeven van in totaal twintig kilometer zijn. De organisatoren voorzien vier ronden. Het worden twee nieuwe klassementsproeven. Eén daarvan is helemaal nieuw, de andere zal op sommige delen van het vroegere parcours plaatsvinden.

De Rallysprint van Moorslede vond achttien jaar plaats. Er was van piloten en co-piloten veel vraag naar meer kilometers. De organisatoren hopen op zo’n 120 deelnemers. Ook de datum is gewijzigd. De Short Rally gaat door een week na de Rally van Spa en de wedstrijd valt niet meer samen met de rally in Hannuit en Le Touquet.