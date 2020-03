Professor Corona leert kinderen waarom ze hun handen moeten wassen: “Ik heb zelf een immuunziekte, dus ik weet hoe makkelijk je ziek kunt worden” Erik De Block Charlotte Degezelle

16 maart 2020

17u54 1 Moorslede Arjen Vanhuyse, alias Clown Arjoentje, uit Dadizele verspreidt op Facebook een grappig filmpje waarin hij als Professor Corona kinderen op een eenvoudige manier uitlegt hoe belangrijk het is om de handen te wassen. De jonge twintiger lijdt zelf aan een immuunziekte. “Daarom vind ik het belangrijk om in volle coronacrisis een boodschap naar de kinderen te brengen.”

“Er werd me ooit eens gevraagd om op te treden als professor en dat pak had ik thuis nog liggen", lacht Arjen. “Het filmpje staat sinds zondagavond op mijn Facebookpagina en is ondertussen al veel gedeeld. Op een originele manier probeer ik kinderen te stimuleren hun handen te wassen. Ze begrijpen niet hoe belangrijk het is en wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Maar het filmpje is ludiek en meteen ook een hulp voor ouders. Alles wordt makkelijk uitgelegd en ik toon wat er allemaal nodig is om de handen te wassen.”

Immuunziekte

Arjen lijdt zelf aan immuundeficiëntie, waardoor hij extra vatbaar is voor ziektes. Het gaat om een aangeboren ziekte, waarvan je niet kunt genezen. “Ik weet dus als geen ander hoe ‘simpel’ het is om ziek te worden”, gaat hij verder. “Ik studeer voor opvoeder en met mijn stage op het Internaat Zuid van het VABI Roeselare ben ik al vroeger gestopt uit voorzorg. Momenteel voel ik me goed. Ik heb alleszins geen signalen dat ik ben besmet door het coronavirus. Ik heb voorlopig ook al mijn optredens geannuleerd, hoe jammer het ook is. Ik had vooral boekingen voor communiefeesten in een feestzaal. Normaal mag ik in Bellewaerde voor het tweede seizoen op rij in de zomer optreden als presentator, maar het is ook nog afwachten wanneer het pretpark zal mogen openen.”

Vzw Kloen

Arjen Vanhuyse is als clown Arjoentje het gezicht van vzw Kloen. De vereniging zamelt met allerlei initiatieven geld in voor ziekenhuisclowns en zet hun werk in de kijker. Hij is een geboren entertainer en is te boeken voor verschillende rollen. Van zanger en goochelaar tot ballonplooier. In december was hij op televisie te zien in de reclamespot voor De Warmste Week.