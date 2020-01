PRO wil meer subsidie voor Natuurpunt Erik De Block

16 januari 2020

15u13 0 Moorslede Op de gemeenteraad in Moorslede deed Ward Gillis (PRO) het voorstel om Natuurpunt Mandelstreke kern De Reiger een subsidie van vierduizend euro toe te kennen.

“De landbouwraad krijgt 4.100 euro en dat zou dus ongeveer hetzelfde bedrag zijn”, zegt Ward. “Nu krijgen ze 120 euro. Een hoger bedrag is het minste wat we kunnen doen.” Burgemeester Ward Vergote (Visie) vroeg zich af wat ze afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in Moorslede en of Natuurpunt De Reiger wel een plaatselijke vereniging is. Volgens Gillis is de maatschappelijke zetel in Moorslede gevestigd en kocht Natuurpunt een stuk grond in Moorslede. Gillis vroeg de stemming en alleen PRO stemde voor.