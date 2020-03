PRO vraagt voor elk gezin een gemeentelijke geschenkbon van 25 euro Erik De Block

30 maart 2020

16u20 0 Moorslede De oppositiepartij PRO stelt het schepencollege van Moorslede voor om aan alle gezinnen een gemeentelijke geschenkbon van 25 euro te geven waarmee ze na de lockdown aankopen kunnen doen bij de lokale handelaar.

“Hiermee steunen we zowel de gezinnen als de lokale handelaar in moeilijke tijden”, aldus fractieleider Ward Gillis. “De gezinnen kunnen door de huidige strenge maatregelen van de overheid niet optimaal gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening. Zoals containerpark, zwembad en bibliotheek. Je kan de geschenkbon zien als een soort compensatie.”

“We doen ook een oproep om voor de periode van de lockdown geen huur aan te rekenen voor de cafetaria’s die in concessie werden gegeven. Ik denk hierbij aan de sporthal, het zwembad en polyvalente loods. Ook de verenigingen die huur moeten betalen aan de gemeente zouden voor deze periode moeten worden vrijgesteld.”

“Indien het schepencollege onze voorstellen steunt, dan zal het gemeentebestuur 150.000 euro moeten voorzien. Dit bedrag is perfect inpasbaar binnen de begroting. Meer nog, het zal de gemeente nauwelijks iets kosten. Want tijdens de lockdown zullen de uitgaven voor de gemeente dalen want er is technische werkloosheid en activiteiten gaan niet door. Waardoor de gemeente zo zal besparen op haar werkingskosten.”