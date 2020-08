PRO pleit voor aankoop woning in het begin van het Neckerswegeltje, “met het oog op eventueel verdere ontwikkelingen binnen de gemeentelijke basisschool” Erik De Block

05 augustus 2020

11u20 0 Moorslede De oppositiepartij PRO pleit bij het schepencollege van Moorslede om het huis in het begin van het Neckerswegeltje aan te kopen. Het huis staat te koop en paalt aan de parking van de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier

“De gemeente is eigenaar van het aanpalend huis Neckerswegeltje 3 dat wordt gebruikt voor de lessen godsdienst en zedenleer”, aldus fractieleider Ward Gillis. “Het is volgens ons het moment om zo snel mogelijk onderhandelingen op te starten om deze woning aan te kopen, met het oog op eventueel verdere ontwikkelingen binnen de gemeentelijke basisschool. Dit gaapt als een oven.”

“De financiële middelen zijn alvast beschikbaar op de rekening van de gemeente. Begin dit jaar ontving de gemeente de subsidie voor het nieuwe schoolgebouw (in gebruik september 2017, red). Deze subsidie was door het gestegen leerlingenaantal bijna 260.000 euro hoger dan voorzien. Ook de verlaging van de BTW op scholenbouw van 21 naar 6 procent was met een besparing van 350.000 euro een meevaller.”