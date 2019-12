PRO dient klacht in bij de gouverneur over nieuw retributiereglement voor uithuiszettingen: “Hiermee steek je mensen die het financieel al moeilijk hebben nog meer in de problemen” Erik De Block

19 december 2019

14u44 2 Moorslede De gemeenteraad van Moorslede heeft een retributiereglement voor uithuiszettingen goedgekeurd. Wie door de eigenaar op straat wordt gezet wegens een huurachterstand zal voor het ophalen van de inboedel moeten opdraaien voor de kosten. “Dat kan oplopen tot een factuur van tweeduizend euro”, zegt fractieleider Ward Gillis van de oppositiepartij PRO. Zijn fractie gaat niet akkoord en diende bij de gouverneur een klacht in.

Wie op straat wordt gezet, krijgt de gerechtsdeurwaarder, de politie en personeel van de technische dienst van de gemeente aan de deur. De arbeiders laden de inboedel in een container en alles moet door de gemeente wettelijk maximum zes maanden worden bewaard. Vanaf januari geldt in Moorslede een tarief van veertig euro per uur voor het personeel, vervoerkosten aan tachtig euro per transport en voor de opslag van de goederen 185 euro per maand. “Mensen die uit huis worden gezet met een gerechtsdeurwaarder zitten meestal al in slechte financiële papieren”, reageert Ward Gillis. “Het gaat meestal om huurders waar de eigenaar van het pand via een gerechtelijke procedure een vonnis bekomen heeft. We hebben begrip voor het probleem van de verhuurder, die zijn geld niet ontvangt, maar zien niet in wat deze opgelegde retributie hieraan kan verhelpen. We vragen ons af hoe het gemeentebestuur die factuur gaat incasseren wanneer blijkt dat de huurders geen geld hebben. Zou het niet beter zijn dat het Bijzondere Comité advies geeft in bepaalde dossiers of het zinvol is om kosten aan te rekenen?”

Met deze maatregel, die trouwens uniek is in de streek, geeft deze meerderheid uiting aan haar kil en hardvochtig beleid met als enig resultaat een sukkelaar nog meer in de miserie te duwen Ward Gillis (PRO)

Hardvochtig beleid

“Als buitenstaander kunnen we de psychologische impact van zo’n uithuiszetting moeilijk onderschatten. Want vanaf de volgende dag begint de zoektocht naar een nieuw dak boven het hoofd. Met deze maatregel, die trouwens uniek is in de streek, geeft deze meerderheid uiting aan haar kil en hardvochtig beleid met als enig resultaat een sukkelaar nog meer in de miserie te duwen”, meent Gillis. “Niet bepaald passend in wat de warmste periode van het jaar zou moeten zijn. We hebben in onze provincie bij heel wat gemeenten en steden geïnformeerd en nergens bestaat deze retributie. Er is bij de uitwerking van deze maatregel nooit een vraag voor advies gebeurd, noch bij de Woondienst noch bij het Bijzonder Comité.”

“Met dat retributiereglement hebben we nu iets achter de hand”, reageert schepen van Financiën Sherley Beernaert (STERK). “Nu gebeurt het soms dat we één dag voor de uithuiszetting worden verwittigd. In het nieuw reglement moet de gerechtsdeurwaarder ten laatste één week vooraf contact opnemen met de coördinator van de technische dienst.”