Prachtig zomerweer, maar in dit tuincentrum is het nu al Kerstmis Charlotte Degezelle

21 augustus 2019

16u21 100 Moorslede Voor Valerie Watteyne (40) is het altijd een beetje Kerstmis. Als verantwoordelijke van de kerstafdeling in tuincentrum Dadizele moet ze ervoor zorgen dat de gigantische kerstafdeling tegen eind september compleet is. Daarom is ze al van december vorig jaar bezig met het opsnuiven van de allernieuwste trends die binnen vier maanden onze huiskamers sfeer zullen geven.

Hoewel de temperaturen deze week richting de 30 graden klimmen, sneeuwt het in het hoofd van Valerie Watteyne. Ze draagt dan wel een mouwloos shirt om te werken, maar spendeert haar dagen tussen de kerstbomen en andere kerstattributen. Sinds deze week is Valerie namelijk samen met haar tienkoppig decoratieteam gestart met de opbouw van de kerstafdeling in tuincentrum Floralux waar ze ondertussen 21 jaar werkt. “Eigenlijk is het voor mij het jaar rond Kerstmis”, lacht Valerie. “In december vorig jaar, toen de afdeling hier op volle toeren draaide, trok ik al naar verschillende showrooms. En in januari ging ik naar Christmasworld, de internationale beurs in Frankfurt. Daar zijn alle grootste leveranciers ter wereld present en stellen zij hun nieuwe trends voor.”

Piepen

In december, januari en februari wordt alle decoratie aangekocht. Vanaf juli wordt die met containers geleverd bij Floralux. “In de tussenperiode bepalen we de thema’s en de decors. Vervolgens gaan we op zoek naar de nodige attributen en worden de decors tot in de puntjes uitgewerkt op papier. Onze klanten verwachten elk jaar veel van onze kerstafdeling dus de lat ligt hoog. Zodra alle materialen geleverd zijn, moet alles eerst geprijsd worden. Afgelopen weekend werden de muren geplaatst en geschilderd en sinds deze week zijn we echt gestart met de eigenlijke opbouw. Eerst wordende meubels geplaatst en de kerstbomen geïnstalleerd. Vervolgens halen we de paletten met decoratie erbij.”

Momenteel wordt er gewerkt achter grote zeildoeken waar heel wat klanten al even proberen tussen te piepen. Zaterdag opent het eerste kerstthema, Close to Nature, voor het grote publiek. “Tegen eind september moet de integrale kerstafdeling klaar zijn”, zegt Valerie. “De kerstmuziek is daarentegen pas vanaf november te horen. En als de echte kerstbomen eind november arriveren in de serre baadt heel Floralux in kerstsfeer. Na de feestdagen krimpt de afdeling beetje per beetje in en halfweg januari verdwijnt alles weer, maar dan zijn wij alweer volop bezig voor volgend jaar.”

Ultieme feest

Kerstmis is voor Valerie de ultieme feestdag. Ook thuis gaat ze voluit als het over decoreren gaat. “Rond Sinterklaas verrijst mijn eigen kerstboom en die blijft staan tot met Driekoningen. Door de jaren heen heb ik enorm veel decoratiemateriaal verzameld en ik wissel wat af. Maar ik heb effectief collega’s die elk jaar hun boom in het nieuw steken. Wel zien familie en vrienden me als de expert ter zake. Ik moet met hen mee als ze een kerstboom kopen en heel vaak informeren ze naar de nieuwe kleuren.”

Maar wat zijn nu de kersttrends voor dit jaar? ”Geel, in alle mogelijke tinten. Daarnaast maakt fluweel een comeback en dat op een erg theatrale manier gecombineerd met een overvloed aan bloemen. Tot slot zien we ook de terugkeer naar een eerder sobere, stijlvolle manier van decoreren. Matte, warme objecten genieten de voorkeur, terwijl glitter en blingbling naar de achtergrond verdwijnen”, besluit Valerie.