Pop-up-Dadipark wordt een jaar uitgesteld Erik De Block

27 maart 2020

15u08 0 Moorslede Het plan van de vzw Heeren Deweer om deze zomer gedurende een kleine maand met allerlei speeltuigen een pop-up-Dadipark te openen wordt een jaar uitgesteld.

“De gemeenschap is nu terecht vooral bezorgd over de verspreiding van het coronavirus”, klinkt het bij de vzw Heeren Deweer. “Gezondheid is belangrijker dan ons project om Dadipark even weer nieuw leven in te blazen. Een extra jaartje wachten kan het pop-up-Dadipark-project alleen maar rijper maken.”

Zeventig jaar geleden ging het Dadipark open onder impuls van pastoor Gaston Deweer. Dadipark groeide uit tot een pret- en doepark en met gratis toegang. Het sloot in 2002 definitief de deuren en werd inmiddels gesloopt. De gronden liggen er braak bij. Het is wellicht nog enkele jaren wachten op een definitieve invulling. Uit nostalgie wilde de vzw Heeren Deweer er deze zomer even weer speeltuigen zetten. Het dossier is een stappenplan, in overleg met de eigenaars van de gronden, de provincie en de gemeente Moorslede. Via www.dadipark.be zal een Dadipark t-shirt te koop zijn. Wie een opmerkelijke anekdote heeft over het Dadipark kan die sturen naar: heerendeweer@gmail.com.