Politierechter beveelt verhoor burgemeester na ongeval in Moorslede LSI

23 juli 2020

11u51

Bron: LSI 0 Moorslede De politierechter in Kortrijk heeft donderdag een verhoor van burgemeester Ward Vergote van Moorslede (Visie) bevolen. Daaruit moet blijken of een automobiliste voor vluchtmisdrijf veroordeeld kan worden na een ongeval.

Op 29 november 2019 reed C.D. langs de Industrielaan in Moorslede met haar wagen tegen een verlichtingspaal en een distributiekast. De materiële schade was aanzienlijk, de paal lag over de weg. Omdat ze niet ter plaatse bleef na het ongeval, wordt de automobiliste nu voor de politierechter vervolgd voor vluchtmisdrijf. “Maar ik belde meteen naar de burgemeester”, zo klonk haar verdediging. Een schriftelijke verklaring van burgemeester Ward Vergote ondersteunde dit. De politierechter nam daar geen genoegen mee en wil dat de politie de burgervader daarover nog eens verhoort. Als hij dat officieel bevestigt als hoofd van de politie in zijn gemeente, kan dat voor C.D. betekenen dat ze voor vluchtmisdrijf vrijgesproken zal worden. Wordt vervolgd op 12 oktober.