Poetsvrouwen OCMW moeten zonder mondmaskers en handgel werken. Schepen: “Voorraad was uitgeput” Erik De Block

21 maart 2020

16u53 40 Moorslede De poetsvrouwen van het OCMW Moorslede zijn middenin de coronacrisis ongerust, omdat ze moeten werken zonder mondmaskers en handgel. “De voorraad was uitgeput, maar vanaf maandag zullen vrijwilligers zelf mondmaskers maken", zegt schepen Benedikt Vallaey.

“We lopen heel erg nerveus rond over hoe de werkgever ons behandelt”, vertellen de poetsvrouwen. “We zijn nog steeds actief, maar dit zonder enige bescherming. We zijn alleen opgelegd om onze handen goed te wassen en deurklinken en elektriciteitsschakelaars te kuisen. Klanten verwachten ons niet meer op de werkvloer, maar toch moeten we gaan. We zien onze ‘oudjes’ heel graag, maar toch niet ten koste van hun en onze gezondheid. Wij mogen onze ouders en grootouders niet meer bezoeken, maar drie à vier uur bij dezelfde klant vertoeven, mag wel. Het is de taak van onze werkgever om voor ons en onze mensen te zorgen.”

De bezorgde poetsvrouwen stuurden hun werkgever een brief met de titel ‘Samen tegen corona’. “We hebben met enige verbazing de brief gelezen”, reageert schepen van Welzijn en Zorg Benedikt Vallaey (STERK). “In de brief wordt gesuggereerd dat we in tijden van corona niet bezorgd zouden zijn, niets is minder waar. We doen wel degelijk ons uiterste best om elke werknemer te laten werken in de meest veilige omstandigheden.”

“Vorige week deden we heel wat inspanningen om zowel ontsmettinggel en mondmaskers te verkrijgen. Alle voorraden waren uitgeput en er zijn geen meer te verkrijgen. Wel zullen enkele vrijwilligers vanaf maandag zelf mondmaskers maken. Iemand doet dat in het Sociaal Huis, iemand anders van thuis uit.”

Het is wetenschappelijk bewezen dat grondig de handen wassen met water en zeep gedurende 40 à 60 seconden efficiënter is dan het ontsmetten met de meeste gels Benedikt Vallaey, schepen van Welzijn en Zorg

“Ondertussen zijn alle zowat driehonderd klanten opgebeld met de vraag of ze verder hulp willen. Slechts één op de zes klanten wenst de hulp stop te zetten. We zullen alles in het werk stellen om onze poetsvrouwen zo snel mogelijk beschermende maatregelen te geven.”

Ten slotte nuanceert de schepen van Welzijn en Zorg het gebruik van een handgel. “Het is wetenschappelijk bewezen dat grondig de handen wassen met water en zeep gedurende 40 à 60 seconden efficiënter is dan het ontsmetten met de meeste gels”, aldus Benedikt Vallaey.