Percussie-ensemble DrumSpirit niet naar Amerika,

WK in april is afgelast Erik De Block

12 maart 2020

18u31 0 Moorslede Percussie-ensemble DrumSpirit uit Dadizele kan in april door het vliegverbod door het coronavirus niet naar het wereldkampioenschap in Amerika.

DrumSpirit en per vliegtuig van en naar Amerika: dat klikt duidelijk niet. Tijdens de eerste reis naar Amerika in 2010 duurde het avontuur zes dagen langer door de vulkaanuitbarsting in IJsland. In april 2014 werd de terugreis twee dagen uitgesteld door een barst in de ruit van de cockpit. En deze keer is het WK afgelast door de organisatoren, bovendien geldt er een vliegverbod van Europa naar de Verenigde Staten. “Hoewel we diep verdrietig zijn om deze prestigieuze gebeurtenissen te annuleren, is onze prioriteit altijd de gezondheid en welzijn geweest van alle betrokkenen bij onze organisatie”, zeggen de organisatoren, die de vliegtuigtickets en het inschrijvingsgeld zullen terugbetalen.

