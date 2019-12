Paula Van Belle blaast 100 kaarsjes uit Erik De Block

18 december 2019

13u22 11 Moorslede Het gemeentebestuur van Moorslede heeft eeuwelinge Paula Van Belle gehuldigd. Ze werd dinsdag honderd jaar.

Paula werd geboren in Heule. Ze was de oudste van zeven kinderen, waarvan er nog drie leven. Als kind kwam Paula met haar ouders in Dadizele wonen. Ze huwde met Jules Louagie en het koppel kreeg drie dochters en een zoon. Paula werd op 46-jarige leeftijd al weduwe. Ze werkte jaren bij de boeren en ook haar huishouden moest altijd piekfijn in orde zijn. Haar zoon Johny woonde bij haar in, maar overleed vorig jaar. Paula woont nog altijd alleen. Met veel hulp van haar dochters Charlotte en Bea, maar ook van de buren, Familiehulp en de thuisverzorging. Ondertussen heeft Paula al acht kleinkinderen, vijftien achterkleinkinderen en zeven achter-achterkleinkinderen. Kruiswoordraadsel invullen en manillen houden Paula jong. Ze kaart nog wekelijks.